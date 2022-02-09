لبنان

إعلان من وزارة الأشغال.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:23
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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عبر "تويتر" قائلاً: "حرصاً على حفظ حقوق المواطنين بالحصول على حقوقهم من خدمات القطاع العام، وتسهيلاً لتجهيز المستندات والاستفسارات ذات الصلة، يهم الوزارة أن تعلن أن التواصل مع مكتب مزاولة مهنة الهندسة متاح بالاتصال او ارسال رسالة نصية او صوتية على الرقم 05953017 عبر واتساب".
 
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