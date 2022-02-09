إعلان من وزارة الأشغال.. ماذا جاء فيه؟

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عبر "تويتر" قائلاً: "حرصاً على حفظ حقوق المواطنين بالحصول على حقوقهم من خدمات القطاع العام، وتسهيلاً لتجهيز المستندات والاستفسارات ذات الصلة، يهم الوزارة أن تعلن أن التواصل مع مكتب مزاولة مهنة الهندسة متاح بالاتصال او ارسال رسالة نصية او صوتية على الرقم 05953017 عبر واتساب".

حرصاً على حفظ حقوق المواطنين بالحصول على حقوقهم من خدمات القطاع العام، وتسهيلاً لتجهيز المستندات والاستفسارات ذات الصلة يهم الوزارة بأن تعلن بأن التواصل مع مكتب مزاولة مهنة الهندسة متاح بالاتصال و/او ارسال رسالة نصية او صوتية على الرقم 05953017 عبر واتساب. — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 9, 2022