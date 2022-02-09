لبنان

بوشكيان:" تاريخ الموارنة تاريخ عزّ ونضال وهم المؤتمنون على لبنان الرسالة والعيش المشترك"

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:36
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عايد وزير الصناعة جورج بوشكيان اللبنانيّين والموارنة بعيد مار مارون أب الطائفة المارونيّة التي ساهمت كنيستها وبطاركتها ورهبانها وأبناؤها ببناء لبنان ومواجهة المحتلّين على مرّ العصور.
وقال:" واليوم بفضل القديس مارون البارّ والناسك يجتمع أركان الدولة المسيحيّون والمسلمون في كنفه لاحياء ذكراه، كما يقصد أبناؤه والرعايا الكنائس ويصلّون من أجل لبنان وقيامته ونهوضه وحلول السلام والاستقرار والازدهار في ربوعه."
وأضاف:" إن تاريخ الموارنة هو تاريخ عزّ، تاريخ شعب ناضل وكافح وجاهد وصمد في الجبال والمغاور وزرع وربّى دودة القز، ومنها استخرج الحرير، ومن ثمّ احتضن الارساليّات، وفتح المدارس، وأسّس الجامعات، وبنى المستشفيات والمصانع. الموارنة هم الذين أسّسوا لبنان الكبير وجمعوا، كما أبيهم القديس مارون، الطوائف اللبنانية في هذا اللبنان، لبنان الرسالة الذي وصفه القديس يوحنا بولس الثاني، وهم المؤتمنون على هذا الوطن والرسالة وعلى صيانة العيش المشترك."
وختم:" نريد لبنان جميعاً كياناً واحداً موحّداً، ودولة سيّدة حرة ومستقلة، وشعباً متّحداً مؤمناً بوطنه ودوره الثقافي والحضاري الفريد من نوعه."
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