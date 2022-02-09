لبنان

سماع صوت قويّ في هذه المنطقة... ما القصة؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت قويّ بالقرب من منطقة "تول" في  قضاء النبطية لم تعرف طبيعته واسبابه حتى الساعة.
 
 
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