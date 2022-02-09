لبنان

لقاء زراعي تأسيسي في بغداد... وهذا ما تم الاتفاق عليه!

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:42
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عقد لقاء وزاري رباعي، هو الأول من نوعه، على هامش مؤتمر منظمة الاغذية والزراعة الاقليمي للشرق الادنى الذي يعقد في بغداد، وفي أجواء وصفت بالودية جدا.
 
ضم اللقاء: وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية خالد الحنيفات، وزير الزراعة في الجمهورية العراقية السيد محمد الخفاجي، وزير الزراعة في الجمهورية العربية السورية محمد حسان قطنا، وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن. 
 
وتم الإتفاق على إستحداث خط ساخن يختص بالشؤون الزراعية من أجل التنسيق المباشر بين الدول الأربع، وتسمية لجان فنية بين وزارات تلك الدول، تعمل على تذليل العقبات في ما بين العلاقات البينية بين تلك الدول، خصوصا في ما يعنى عمليات الإستيراد والتصدير، من أجل الوصول إلى وضع سلم أولويات بين الدول الأربع في عمليات التبادل التجاري الزراعي وفي تأمين متطلبات الأسواق من المنتجات الزراعية المحلية لهذه الدول، ووضع آليات لتسهيل العمليات التجارية مما ينعكس ايجاباً على تسعير السلع، دون المس بعمل القطاع الخاص الذي سيبقى حرا في مصادره، مما يؤسس لسوق رباعي مشترك بين الدول المجتمعة".
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