المطران عبد الساتر: بيروت تقاوم كلَّ هيمنة عبر تمسكها بالاستقلال والسيادة والقرار الحرّ

في مستهل القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس مارون يتوجه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الى الحضور بالتالي:الشكر لله الذي أعطانا أن نحتفل من جديد بعيد القديس مارون أبي طائفتنا المارونية بحضور المسؤولين في بلدنا فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء يرافقهم نواب ووزراء ورؤساء أجهزة أمنيّة ومدراء عامون وسفراء دول صديقة في وسْط شعب مؤمن متمسك بإيمانه وبأرضه.وإنه لمدعاة فرح واعتزاز لأبرشية بيروت المارونية أن يترأس هذا الاحتفال غبطة أبينا السيد البطريرك ويصلي بين جدران هذه الكنيسة على نية لبنان وعاصمته بيروت وشعبها.بيروت التي تقاوم الموت برغبة أهلها بالحياة وبتعلّقهم بأحيائها وشوارعها ولو عظمت التضحيات.بيروت التي تقاوم كلَّ هيمنة بتمسكها بالاستقلال وبالسيادة وبالقرار الحرّ بعيدًا عن تجاذبات المحاور الإقليميَّة والدوليَّة.بيروت التي تقاوم التقسيم بقرب أهلها، وهم في أغلبيتهم من مناطق عدة من لبنان، بعضهم من بعض وبتضامنهم في الشدَّة وبمشاركتهم أحزان بعضهم البعض وأفراحهم.بيروت التي تقاوم التعصّب الطائفي والحزبي بانفتاح أهلها على الآخر وبقبول تمايزه وباحترام حرية ضميره ودينه وتقليده وثقافته.بيروت التي تقاوم الظلم بالوقوف إلى جانب المستضعف والمقهور والمهمَّش والساعي خلف الحقيقة وخصوصًا حقيقة انفجار 4 آب 2020 وبالنضال معه حتى ينال حقَّه ويبلغ الحقيقة التي يبتغيها.صاحب الغبطة ويا صاحب الفخامة ويا دولتي الرئيس ويا أصحاب السعادة والمعالي لنصلِ معًا على نية قيامة بيروت ولبنان ولنعمل لها.