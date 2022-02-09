لبنان

وزير الدفاع: الحكومة حريصة على تحسين الواقع المعيشي للعسكريين

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:57
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اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم  حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للعسكريين في الأسلاك العسكرية كافة، في الخدمة الفعلية وفي التقاعد على حد سواء، في إطار  حرصها على كل العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

موقف وزير الدفاع جاء خلال لقائه وفدا  من رابطة قدماء القوى المسلحة  برئاسة اللواء نقولا مزهر ضم العمداء يوسف طحان، فايز رحال، أنطوان نجيم  وأنطوان هيدموس، أطلعهم  خلاله على ما توصلت اليه المناقشات داخل مجلس الوزراء بشأن المنحة الاجتماعية التي  قررت الحكومة تقديمها الى العاملين والمتقاعدين  في القطاع العام في سبيل التخفيف من ضغط الازمة المالية والمعيشية، لافتا الى انه تم التوافق على ألا   
تقل عن مليونين ليرة لكل أصحاب الحق بمن فيهم  المتقاعدون.
وشكر الوفد للوزير سليم جهوده مؤكدا له ان الرابطة نتابع بشكل حثيث حقوق العسكريين، من موقع تمثيلها القانوني الحصري للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية كافة.
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