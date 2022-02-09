لبنان

بالارقام...إليكم كم بلغ عدد المهاجرين والمسافرين في لبنان عام 2021

Lebanon 24
09-02-2022 | 04:07
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أفادت الدولية للمعلومات بأن عدد المهاجرين والمسافرين في لبنان عام 2021 وصل إلى 79,134 شخصاً مقارنة بـ17,721 شخصاً في العام 2020، أي بارتفاع مقداره 61,413 شخصاً ونسبته 346%، وبالتالي يكون العام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمس الماضية.

وتدفع الازمة الاقتصادية – المالية المتفاقمة بآلاف اللبنانيين للهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

ووصلت حصيلة المهاجرين والمسافرين إلى 215,653 شخصاً خلال الأعوام 2017-2021 وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي:
 
 
 
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