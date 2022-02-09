هذا ما طلبه وزير الاقتصاد من اصحاب "السوبرماركت"

طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحلات البقالة، عدم استلام او بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محلياً ما لم يكن المصنع او المعمل مسجل ومرخص له لدى وزارة الصناعة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة غذائه. \

وجاء في نص التعميم:

عملا بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، لا سيما المادة ٣ منه المتعلقة بحق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة او الخدمة لجهة الجودة والنوعية،

وفي اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفعالة لحماية الأمن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء،

يُطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحلات البقالة، عدم استلام او بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محلياً ما لم يكن المصنع او المعمل مسجل ومرخص له لدى وزارة الصناعة.