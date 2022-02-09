بهية الحريري التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

التقت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا .

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.