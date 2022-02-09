لبنان

بهية الحريري التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

Lebanon 24
09-02-2022 | 04:23
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 التقت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا . 
 وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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بهية الحريري

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