من "ATM" الى "ِATM"... رحلة البحث عن الليرة اللبنانية





يعاني المواطنون في الآونة الاخيرة من عدم تمكنهم من الحصول على رواتبهم وأموالهم بالليرة اللبنانية، فبعد ان قامت المصارف بضخ العملة الوطنية في مختلف الـ "ATM" التابعة لها استمرت حالة الضياع لدى المواطنين الذين في معظمهم لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفيهم من اموالهم بالليرة اللبنانية رغم تنقلهم بين أكثرمن "ATM" اذ ان النسبة الأكبر منها خالية من الأموال بالليرة اللبنانية.