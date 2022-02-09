السرقات تتوالى... سرقوا سيارته من امام منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة سيارة من نوع "هوندا" عائدة للمدعو "ن.ح" من أمام منزله في منطقة القبة في طرابلس وفرا الى جهة مجهولة.



