لبنان

السرقات تتوالى... سرقوا سيارته من امام منزله

Lebanon 24
09-02-2022 | 04:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة سيارة من نوع "هوندا" عائدة للمدعو "ن.ح" من أمام منزله في منطقة القبة في طرابلس وفرا الى جهة مجهولة.

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طرابلس

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