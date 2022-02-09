عطل يوقف خدمات "أوجيرو" في الشياح

اعلنت هيئة أوجيرو عبر تويتر عن أنه "طرأ عطل على كابل رئيسي سعة ١٨٠٠ خط في منطقة الشياح مما أدى إلى انقطاع الخدمة لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة."





وأشارت إلى أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة."