لبنان

عطل يوقف خدمات "أوجيرو" في الشياح

Lebanon 24
09-02-2022 | 04:54
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اعلنت هيئة أوجيرو عبر تويتر عن أنه "طرأ عطل على كابل رئيسي سعة ١٨٠٠ خط في منطقة الشياح مما أدى إلى انقطاع الخدمة لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة."


وأشارت إلى أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة."
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اوجيرو

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