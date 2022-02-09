طفل تائه ومصاب... هكذا أنقذه الدفاع المدني (صور)

عمل عناصر من الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لطفل من التابعية السورية كان قد تعرض للإصابة أثناء لهوه، ليتبين انه تائه، وقد تم العثور على ذويه وقاموا باستلامه في الحوش - صور.