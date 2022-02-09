لا كهرباء في هذه المناطق منذ 4 أيام

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل، أن أهالي الهرمل وقرى القضاء مستاءون من انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وقرى القضاء، منذ أكثر من 4 أيام، ما أدى إلى تضرر مصالح المواطنين.