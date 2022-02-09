استباحة حرج السنديان في كرم زبدين العكارية

عمد مجهولون منذ مدة على استباحة حرج السنديان في قرية كرم زبدين في منطقة وادي خالد الحدودية وقطعوا مرات عديدة أشجار السنديان العتيقة، بغية بيعها حطبا للمواقد وتحقيق ارباح كبيرة على حساب الغطاء الحرجي الاخضر لهذه المنطقة، الامر الذي بات يهدد بإبادة هذه البقعة الخضراء على يد تجار فعلوا مناشيرهم دون رحمة وحيث لا حسيب ولا رقيب ولا حماية او تدخل مأموري الاحراج والقوى الامنية.وترك الامر بعهدة عدد من أبناء القرية الحريصين على ديمومة هذا الحرج الجميل لمنع هذه التعديات والتصدي للعابثين لكن دون جدوى، وهم يتخوفون من تطور الامور نحو الاسوأ وهذا ما لا يرغبون به على الاطلاق، الامر الذي دفع بالناشطين البيئيين من مختلف المناطق الى رفع الصوت مناشدين وزراء الداخلية والبيئة والزراعة التدخل لوضع حد لهذه التعديات المتفلتة لانقاذ حرج السنديان في قرية كرم زبدين الان دون إبطاء ومعاقبة المعتدين.وذكروا أيضا أن أحراجا أخرى في مناطق عكارية عدة تتعرض للتعدي بحجة التدفئة المنزلية، وايجاد بديل للمازوت الذي لم يعد بمتناول قدرات العائلات العكارية.