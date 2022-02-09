لبنان

السفارة الأميركية تُعلّق على لقاء هوكستين مع قائد الجيش... هذا ما قالته عن مفاوضات الحدود البحرية

Lebanon 24
09-02-2022 | 06:25
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كتبت السفارة الاميركية لدى لبنان على "تويتر":
 
"حيث هناك إرادة هناك وسيلة…
إن اتفاق على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان.
لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكستين وقائد الجيش جوزاف عون".
 
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