بري يُبرق لخامنئي مهنئا

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لقائد الثورة الإسلامية الايرانية الإمام علي الخامنئي مهنئا بالذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وجاء في البرقية :

بسم الله الرحمن الرحيم{وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} صدق الله العظيمثلاثة وأربعون فجراً لم تضمحل فيه الشمس، ثلاثةٌ وأربعون فجراً على إنبلاج ربيع المستضعفين وقيامتهم من البؤس الى البأس، ومن الذل الى العزة، ومن الضعف الى القوة، ثلاثة وأربعون عاماً على فجرٍ دائمٍ من الثبات والتألق والمِنعة والإقتدار، هي نعمة الثورة المظفرة التي أوقد شعلتها الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني (قدس سره) واشتد ساعدها في ظل قيادتكم الحكيمة فهي كانت وستبقى الأمل والرجاء.وأضاف : بهذه المناسبة المباركة يطيب لي أن أتوجه بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي من سماحتكم ومن الشعب الإيراني العظيم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك سائلاً العزيز القدير سبحانه وتعالى أن يَمُن عليكم بموفور الصحة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً وثورة بالمزيد من المنعة والقوة والتقدم والنصر والإزدهار إنه سميع مجيب .وللمناسبة نفسها أبرق رئيس المجلس مهنئا لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ولرئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليباف.