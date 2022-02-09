لبنان

الحاج حسن يلتقي الممثل الاقليمي لمنظمة الفاو

Lebanon 24
09-02-2022 | 06:50
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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الممثل الإقليمي للمنظمة السيد عبد الحكيم العامر، على هامش الجلسات الوزارية لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول الشرق  الأدنى (الفاو).
 
وكان عرض للوضع في لبنان وضرورة التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية وجائحة ‎كوفيد 19 والأكثر حاجة في المناطق الزراعية في لبنان.‎
 
وعرض الحاج حسن لاستراتيجية وزارة الزراعة وتم مناقشة المشاريع التي ستنفذها منظمة الفاو، والتي تعتبرها وزارة الزراعة، ضمن أولوياتها في خطة النهوض بالقطاع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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