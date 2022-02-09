لبنان

لأكثر من 3 أيام... قرى لبنانبة تعيش في الظلمة

Lebanon 24
09-02-2022 | 06:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنقطاع التيار الكهربائي في عدد من قرى وبلدات محافظة عكار وذلك على مدار 3 ايام متواصلة، ما دفع الأهالي الى مناشدة شركة "كهرباء لبنان" للتحرك بهدف ايضاح الأسباب التي ادت الى هذا الانقطاع.
 
 
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كهرباء

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