لأكثر من 3 أيام... قرى لبنانبة تعيش في الظلمة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنقطاع التيار الكهربائي في عدد من قرى وبلدات محافظة عكار وذلك على مدار 3 ايام متواصلة، ما دفع الأهالي الى مناشدة شركة "كهرباء لبنان" للتحرك بهدف ايضاح الأسباب التي ادت الى هذا الانقطاع.