لبنان

تدابير أمنيّة للجيش في طرابلس وعكار... توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات (صور)

Lebanon 24
09-02-2022 | 06:58
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: 
 
بتاريخ 8/2/2022 ونتيجة للتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في طرابلس وعكار، تم توقيف 9 لبنانيين و15 سورياً، لتورّطهم في جرائم حيازة مخدرات وعملات مزورة وأسلحة حربية غير مرخصة، وقيادة دراجات نارية من دون أوراق ثبوتية.

وقد شملت المضبوطات: 3 دراجات نارية و4 مسدسات حربية وذخائر عائدة لها وكمية من المخدرات والعملات المزورة.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
 
 
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