القوى السياسية تقاطع الحدث!

يبدو ان القوى السياسية ستمتنع، وللمرة الاولى، عن ترشيح شخصيات جدية من بلدة الحدث، اكبر البلدات ذات الطابع المسيحي في دائرة بعبدا، اذ ان "التيار الوطني الحر" يسعى الى ترشيح شخصية سياسية من بلدة الشياح الى جانب النائب الان عون.وهذا ينطبق على قوى مختلفة، اذ لا يبدو ان هناك حزبا مسيحيا وازنا يرغب بتمثيل الحدث، في المقابل تتجه لائحة المجتمع المدني الى ترشيح جوزيف وانيس ابن الحدث.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحدث ستكون بيضة القبان المسيحية في الانتخابات، وهذا ما قد تستفيد منه لائحة الثورة التي ستنفرد بتمثيل البلدة الكبرى.