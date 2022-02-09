بعد الشائعات عن التحاق شبابها بـ "داعش"... طرابلس تقرع أجراس الاعتدال

انتشرت في الآونة الاخيرة اخبار وشائعات مختلفة عن التحاق شبان طرابلسيين بتنظيمات ارهابية في العراق وغيره في محاولة واضحة لتشويه صورة المدينة والباسها ثوب الارهاب والتعصب الديني، لكن المشهدية التي ارتسمت بالأمس في أحياء المدينة وشوارعها لا سيما في شارعي "المطران" و"عزمة" أكدت ان التعايش والاعتدال والانفتاح هما صفات أصيلة لا يمكن ان يتخلى عنها أبناء طرابلس.وقد تجلت هذه الظاهرة في الإحتفال الذي أقامته أبرشية طرابلس المارونية بعيد القديس مارون وسط حضور رسمي وشعبي، اذ حضر القداس الالهي الذي رأسه المطران يوسف سويف رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلين بوزير السياحة وليد نصّار، بالاضافة الى مختلف فاعليات المدينة السياسية والحزبية من مختلف الطوائف والمذاهب.واللافت انه خلال القداس لم يسجل انتشار كثيف لعناصر الجيش والقوى الامنية المختلفة، ما يشير الى ان المدينة تعيش أجواء هادئة وطبيعية.