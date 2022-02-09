لبنان

ميقاتي استقبل الوسيط الأميركي هوكشتاين

Lebanon 24
09-02-2022 | 07:23
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية آموس هوكشتاين ظهر اليوم في دارته في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.
وفي خلال اللقاء جرى البحث في الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين، حيث أشار الرئيس ميقاتي الى أنه سيتشاور  في شأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الموقف اللبناني.
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