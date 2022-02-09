هذا ما أبلغه هوكشتاين لعون في ملف ترسيم الحدود

إستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، في بعبدا، الوسيط الأميركي في التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين.واطلع هوكشتاين الرئيس عون على اقتراحاته ونتائج اتصالاته مع الكيان الاسرائيلي الغاصب.وقال هوكشتاين: "مستعدون لدرس النقاط التي طرحت انطلاقاً من إرادة الوصول الى حلول لهذا الملف".