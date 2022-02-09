ابراهيم التقى هوكشتاين بحضور شيا

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم وفدا أميركيا برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي السيد آموس هوكشتاين، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.