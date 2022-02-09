لبنان

بعد التلاعب بالأسعار... أمن الدولة يقفل احدى "السوبرماركات"

Lebanon 24
09-02-2022 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من أمن الدولة باقفال سوبرماركت في منطقة كفرعبيدا بسبب اقدام أصحابها على التلاعب بالأسعار.
 
وتم امهال المدعوة "ر. م." ٤٨ ساعة  لتصحيح ووضع ألأسعار التي تتناسب مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.
 
 
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كفرعبيدا

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