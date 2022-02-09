بيبلوس التابعة لكهرباء جبيل: سنعتمد تقنينا موقتا بسبب نقص المازوت

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، أنها "ستعتمد تقنينا موقتا لأسباب طارئة ناتجة من نقص في مادة المازوت، بعد العطل الذي حصل في الباخرة وعدم إمكانيتها من تفريغ حمولتها في خزانات شركات التوزيع.وسيأتي التقنين كالآتي:1 : المنطقة التجارية تحت الأوتوستراد- من الساعة 3ب ظ حتى الساعة 6 ب ظ- من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.2 : المناطق الأخرى السكنية والمختلطة:- من الساعة 1 ب. ظ حتى الساعة 5 ب ظ- من الساعة 1 صباحا حتى الساعة 6 صباحا- من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا