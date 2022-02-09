الخازن: دعاؤنا بعيد مار مارون للتوحد والوحدة

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر "تويتر" قائلا: "اذا كان الموارنة بخير فالمسيحيون والمسلمون ولبنان بخير. هذه القاعدة الذهبية بوضع حرج. فالموارنة منقسمون مشتتون متشرذمون. دعاؤنا بعيد مار مارون للتوحد والوحدة عل لبنان يتعافى ويسلك طريق الاستقرار والازدهار ليعيش شعبه، بجناحيه المسلم والمسيحي، بسلام".