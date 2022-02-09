حميه جدد مناشدته البلديات ومتعهدي رفع النفايات بضرورة رفعها

جدد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه مناشدته البلديات عبر المعنيين، ومتعهدي رفع النفايات بضرورة رفعها ليحدث التكامل مع الفرق الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة، كي لا تحدث انسدادات في مجاري تصريف المياه على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية، وذلك حفاظا على السلامة العامة والمرورية.