أوقفتهما الشرطة القضائية في القبة للاشتباه بهما

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من الشرطة القضائية أوقفت كل من المدعو "ا.ع" و "م.خ" في منطقة القبة - طرابلس، للاشتباه بقيامهما منذ حوالي شهر بمحاولة سرقة منزل، والاعتداء على صاحبه بالضرب.وأحيل الموقوفان إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.