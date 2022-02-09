لبنان

أوقفتهما الشرطة القضائية في القبة للاشتباه بهما

Lebanon 24
09-02-2022 | 10:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من الشرطة القضائية أوقفت كل من المدعو "ا.ع" و "م.خ" في منطقة القبة - طرابلس، للاشتباه بقيامهما منذ حوالي شهر بمحاولة سرقة منزل، والاعتداء على صاحبه بالضرب. 

وأحيل الموقوفان إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
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الشرطة الضائية

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