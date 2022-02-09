القومي دان اعتداء طائرات العدو على دمشق

يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، "قيام طائرات الدولة اليهودية الزائلة بالاعتداء على دمشق واستخدام الأجواء فوق لبنان، في استكمال مستمر للهجمة العدوانية على الشام لمنعها من التعافي، ومحاولة للتعويض عن التوازن القائم لصالح جبهة المقاومة في المنطقة".ويؤكد الحزب أن "هذه الاعتداءات المغطاة أميركيا لن تغير في الموقف السياسي السوري قيد أنملة، ولن تعطل مسار التطور العسكري للجيش السوري وحلفائه".وتابع: "إن وصول صواريخ الدفاعات الجوية السورية إلى سماء فلسطين المحتلة هو بمثابة تذكير للعدو بالقدرات العسكرية، وأن الصراع مستمر حتى التحرير والنصر، مهما اشتدت الظروف وتعاظمت التضحيات".