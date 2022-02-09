12
o
بيروت
16
o
طرابلس
8
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القومي دان اعتداء طائرات العدو على دمشق
Lebanon 24
09-02-2022
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، "قيام طائرات الدولة اليهودية الزائلة بالاعتداء على دمشق واستخدام الأجواء فوق لبنان، في استكمال مستمر للهجمة العدوانية على الشام لمنعها من التعافي، ومحاولة للتعويض عن التوازن القائم لصالح جبهة المقاومة في المنطقة".
ويؤكد الحزب أن "هذه الاعتداءات المغطاة أميركيا لن تغير في الموقف السياسي السوري قيد أنملة، ولن تعطل مسار التطور العسكري للجيش السوري وحلفائه".
وتابع: "إن وصول صواريخ الدفاعات الجوية السورية إلى سماء فلسطين المحتلة هو بمثابة تذكير للعدو بالقدرات العسكرية، وأن الصراع مستمر حتى التحرير والنصر، مهما اشتدت الظروف وتعاظمت التضحيات".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
Lebanon 24
إبنة جورجينا رزق ووليد توفيق الشقراء تأسر القلوب بجمالها.. نسخة عن والدتها؟ (صور)
03:38 | 2022-02-09
09/02/2022 03:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
بلحظات خاطفة الطقس سينقلب.. موجة قطبية تدخل لبنان والأب خنيصر يحذر من هذا الأمر
03:56 | 2022-02-09
09/02/2022 03:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حسم جميل السيد قراره وماذا عن ترشيح حجازي؟
Lebanon 24
هل حسم جميل السيد قراره وماذا عن ترشيح حجازي؟
01:45 | 2022-02-09
09/02/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:18 | 2022-02-09
لعبة pubg تتسبب بإشكال واطلاق نار في التبانة - طرابلس
15:10 | 2022-02-09
القومي: قصف العدو لمناطق سورية هو لتقديم دعم للمجموعات الإرهابية
15:08 | 2022-02-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:55 | 2022-02-09
كهرباء جبيل شكرت وزيري الطاقة والسياحة ومديرية النفط على تأمين المازوت
14:19 | 2022-02-09
توقيف مواطن حاول سرقة منزل في كوبا البترونية
14:15 | 2022-02-09
إطلاق نار باتجاه قوة من الجيش اثناء عملية دهم في بريتال (فيديو)
فيديو
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
Lebanon 24
سيارة جديدة من "مازدا"... تعرفوا إلى ميزات "CX-60"! (فيديو)
11:00 | 2022-02-09
09/02/2022 22:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
09/02/2022 22:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
09/02/2022 22:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact