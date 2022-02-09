أهالي مرستي يناشدون المعنيين معالجة أزمة انقطاع الكهرباء

ناشد أهالي مرستي في الشوف المعنيين، معالجة أزمة انقطاع الكهرباء بعد 12 يوما على انقطاع خطوط التوتر العالي، التي تمر فوق وادي البلدة والمغمورة بالثلوج منذ العاصفة الثلجية، الامر الذي أدى الى انقطاع الكهرباء عن بئر المياه ايضا، التي تغذي بلدات بعذران والخريبة ومرستي، والطريق اليها غير سالكة لايصال المازوت للمولد الكهربائي.وقد تسببت العاصفة المطرية الشديدة، المترافقة مع برد كثيف بانهيارات صخرية وترابية على عدد من الطرق الرئيسية، لا سيما الجديدة ودميت- ملتقى النهرين.