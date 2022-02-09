لبنان

أهالي مرستي يناشدون المعنيين معالجة أزمة انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
09-02-2022 | 10:45
A-
A+
Doc-P-916674-637800251360498059.jpg
Doc-P-916674-637800251360498059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ناشد أهالي مرستي في الشوف المعنيين، معالجة أزمة انقطاع الكهرباء بعد 12 يوما على انقطاع خطوط التوتر العالي، التي تمر فوق وادي البلدة والمغمورة بالثلوج منذ العاصفة الثلجية، الامر الذي أدى الى انقطاع الكهرباء عن بئر المياه ايضا، التي تغذي بلدات بعذران والخريبة ومرستي، والطريق اليها غير سالكة لايصال المازوت للمولد الكهربائي.

وقد تسببت العاصفة المطرية الشديدة، المترافقة مع برد كثيف بانهيارات صخرية وترابية على عدد من الطرق الرئيسية، لا سيما الجديدة ودميت- ملتقى النهرين.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-02-09
15:10 | 2022-02-09
15:08 | 2022-02-09
14:55 | 2022-02-09
14:19 | 2022-02-09
14:15 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website