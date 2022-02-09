لبنان

قداديس في بعلبك وبشوات في عيد مار مارون

Lebanon 24
09-02-2022 | 10:50
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 أحيت الطائفة المارونية في البقاع، عيد شفيعها القديس مارون بقداديس أقيمت في كنائس المنطقة.

وترأس راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة بشوات، وعاونه لفيف من الكهنة.
ودعا في عظته إلى "الاقتداء بتعاليم القديس الناسك مارون من خلال التأمل بحياته والعودة إلى الله، والعمل بهدي تعاليمه في هذه الأيام الصعبة".
وأضاف: "لنصل جميعا من أجل خلاص لبنان من محنته، وليلهم مار مارون المسؤولين الأمل للعمل من أجل أن يعم الرجاء والأمل على الشعب اللبناني المقهور".

وترأس الأب طوني حدشيتي القداس في كنيسة سيدة المعونات في بعلبك، مشددا في عظته على ضرورة "العودة إلى الإيمان، واستلهام روحية المحبة والرحمة والرجاء من سير القديسين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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