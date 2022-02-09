لبنان

الامطار تُغرق أوتوستراد طرابلس والطريق البحرية في ببنين

Lebanon 24
09-02-2022 | 10:47
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فاضت مياه الأمطار على المسلك الشرقي لأوتوستراد طرابلس، وعلى الطريق البحرية في منطقة ببنين العبدة نتيجة تساقط الأمطار بغزارة، مما تسبب بزحمة سير خانقة.
 
 
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