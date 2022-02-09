المرتضى: سيعود نبض الحياة إلى قلب المكتبة الوطنية في بيروت

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلا:

"في ظل الظروف الراهنة، وعلى الرغم من كل ما يعانيه لبناننا الحبيب.. سيعود نبض الحياة إلى قلب المكتبة الوطنية في بيروت.. نلتقي غدا في 10 شباط 2022 في احتفال افتتاحها بعد الترميم".