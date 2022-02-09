الأباتي الهاشم من عنايا: رسالتنا عدم الخوف وعندها لن تستطيع العوامل الخارجية سلبنا الحرية

إحتفل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم بعيد شفيع الطائفة خلال قداس ترأسه في دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل، عاونه رئيس الدير الأباتي طنوس نعمة وأمين سر الرهبانية الاب ميشال ابو طقة والشماسان جوني درغم وشربل دريان، وشارك في القداس الآباء المدبرون العامون في الرهبانية كرم رزق، هادي محفوظ، جوزف القمر، طوني فخري والوكيل العام الأب أسعد لحود، وكيل الرهبانية لدى الكرسي الرسولي الأب ميلاد طربيه، وحضره الوزيرة السابقة ندى البستاني، رئيس بلدية عنايا وكفربعال بطرس عبود ومخاتير القرى المجاورة، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب غانم وحشد من المؤمنين.العظةبعد الانجيل المقدس، ألقى الهاشم عظة تحدث فيها عن معاني العيد ومراحل حياة القديس مارون وما عاشه من اضطهاد وبقي متسلحا بإيمانه بالله وعدم الخوف.وذكر بما عاشه المسيحيون في حياتهم عبر التاريخ من اضطهاد وما قدموه من شهداء من أجل كنيستهم وايمانهم، مؤكدا ان "المسيحيين لم يخافوا يوما على حريتهم لانهم محررون من الانانيات".وشدد على "أهمية عيش الحياة المسيحية من دون خوف، متضامنين مع بعضنا البعض"، مشيرا الى ان "رسالتنا هي عدم الخوف بل الصمود وعندها لن تستطيع العوامل الخارجية سلبنا الحرية"، داعيا الى "الصلاة الى الله بشفاعة القديس مارون لكي يعطينا حياة مشاركة مع بعضنا البعض ، وان نذكر شركاءنا في الوطن الذين يشاركوننا الايمان بقيمة الحرية والتضامن، وغبطة أبينا البطريرك الذي يقود كنيستنا في الحفاظ على هويتها، وايضا رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين السياسيين لكي يجاهدوا ويعرفوا كيف يحافظون على لبنان وطن الحرية والتضامن والتلاقي".وفي ختام القداس، تقبل الهاشم ورئيس الدير والمدبرون العامون التهاني بالعيد من المؤمنين.