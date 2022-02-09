لبنان

الأباتي الهاشم من عنايا: رسالتنا عدم الخوف وعندها لن تستطيع العوامل الخارجية سلبنا الحرية

Lebanon 24
09-02-2022 | 11:02
A-
A+
Doc-P-916683-637800266913190266.png
Doc-P-916683-637800266913190266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إحتفل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم بعيد شفيع الطائفة خلال قداس ترأسه في دير مار مارون - عنايا ضريح القديس شربل، عاونه رئيس الدير الأباتي طنوس نعمة وأمين سر الرهبانية الاب ميشال ابو طقة والشماسان جوني درغم وشربل دريان، وشارك في القداس الآباء المدبرون العامون في الرهبانية كرم رزق، هادي محفوظ، جوزف القمر، طوني فخري والوكيل العام الأب أسعد لحود، وكيل الرهبانية لدى الكرسي الرسولي الأب ميلاد طربيه، وحضره الوزيرة السابقة ندى البستاني، رئيس بلدية عنايا وكفربعال بطرس عبود ومخاتير القرى المجاورة، رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب غانم وحشد من المؤمنين.
 
العظة
بعد الانجيل المقدس، ألقى الهاشم عظة تحدث فيها عن معاني العيد ومراحل حياة القديس مارون وما عاشه من اضطهاد وبقي متسلحا بإيمانه بالله وعدم الخوف.
وذكر بما عاشه المسيحيون في حياتهم عبر التاريخ من اضطهاد وما قدموه من شهداء من أجل كنيستهم وايمانهم، مؤكدا ان "المسيحيين لم يخافوا يوما على حريتهم لانهم محررون من الانانيات".
 
وشدد على "أهمية عيش الحياة المسيحية من دون خوف، متضامنين مع بعضنا البعض"، مشيرا الى ان "رسالتنا هي عدم الخوف بل الصمود وعندها لن تستطيع العوامل الخارجية سلبنا الحرية"، داعيا الى "الصلاة الى الله بشفاعة القديس مارون لكي يعطينا حياة مشاركة مع بعضنا البعض ، وان نذكر شركاءنا في الوطن الذين يشاركوننا الايمان بقيمة الحرية والتضامن، وغبطة أبينا البطريرك الذي يقود كنيستنا في الحفاظ على هويتها، وايضا رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين السياسيين لكي يجاهدوا ويعرفوا كيف يحافظون على لبنان وطن الحرية والتضامن والتلاقي".
 
وفي ختام القداس، تقبل الهاشم ورئيس الدير والمدبرون العامون التهاني بالعيد من المؤمنين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-02-09
15:10 | 2022-02-09
15:08 | 2022-02-09
14:55 | 2022-02-09
14:19 | 2022-02-09
14:15 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website