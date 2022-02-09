حركة لبنان الشباب: لتلقف كلام الراعي والبدء بالخطوات اللازمة

تقدمت "حركة لبنان الشباب" لمناسبة عيد مار مارون في بيان "بالتهنئة من اللبنانيين، وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزاف عون والطائفة المارونية الكريمة، وعلى رأسها الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، متمنية أن "يحمل هذا العيد الأمل والتفاؤل للبنان الجريح".ودعت الحركة "جميع المسؤولين السياسيين الى تلقف كلام البطريرك الراعي في المناسبة، والبدء بالخطوات اللازمة لتفعيل النقاط الأساسية، التي ذكرها الكاردينال في عظته، والتي تمثل مطالب اللبنانيين وتوصيات المجتمع الدولي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".