حبيش: لم أحسم خياري بالترشح منتظرًا مجيء الحريري

أوضح النائب هادي حبيش في تصريح، ردا على المقال المنشور على موقع vdlnews، عن لقاءات عقدت في منزله في ادما مع مرشحين او نواب وعن صراع بينه وبين زميله النائب وليد البعريني على ترؤس لائحة عكار، "أنني اولا لم التق أي مرشح لا في منزلي في ادما ولا في القبيات ولا حتى في اي مكان عام او خاص، ولست طامحا بترؤس أي لائحة ولم أحسم خياري بالترشح على الانتخابات من عدمها، منتظرا مجيء الرئيس (سعد) الحريري في 14 شباط".