الأمطار الطوفانيّة تحرّك الدفاع المدني شمالاً

بعد أن شهدت محافظة عكّار منذ ساعات الظهيرة أمطاراً طوفانيّة وشكلّت بحيرات وبركًا خصوصاً عند دوار ببنين العبدة بعكّار، تحرك مركز ببنين العبدة بالدفاع المدني وعمل على مساعدة الناس العالقين وسط المياه وسحبهم منها وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".