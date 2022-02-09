لبنان

الأمطار الطوفانيّة تحرّك الدفاع المدني شمالاً

Lebanon 24
09-02-2022 | 11:49
A-
A+
Doc-P-916699-637800295520229595.jpg
Doc-P-916699-637800295520229595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن شهدت محافظة عكّار منذ ساعات الظهيرة أمطاراً طوفانيّة وشكلّت بحيرات وبركًا خصوصاً عند دوار ببنين العبدة بعكّار، تحرك مركز ببنين العبدة بالدفاع المدني وعمل على مساعدة الناس العالقين وسط المياه وسحبهم منها وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
تدابير أمنيّة للجيش في طرابلس وعكار... توقيفات وضبط أسلحة ومخدرات (صور)
lebanon 24
09/02/2022 22:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استباحة حرج السنديان في كرم زبدين العكارية
lebanon 24
09/02/2022 22:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب انقطاع الأمطار.. المغرب مهدد
lebanon 24
09/02/2022 22:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات سياسية للقومي في عكار: الانتخابات فرصة لايصال صوت الحق
lebanon 24
09/02/2022 22:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

الأمطار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-02-09
15:10 | 2022-02-09
15:08 | 2022-02-09
14:55 | 2022-02-09
14:19 | 2022-02-09
14:15 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website