ثلاثة جرحى بحادث سير على أوتوستراد عمشيت - جبيل

وقع حادث سير عند المسلك الغربي لاوتوستراد عمشيت- جبيل، اسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، عملت عناصر الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.