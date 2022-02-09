لبنان

لجنة تجار جبيل ناشدت بيبلوس للتعهدات تأمين الكهرباء طيلة دوام العمل

Lebanon 24
09-02-2022 | 12:05
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أصدرت لجنة تجار جبيل، بيانا، بعد البيان الذي اصدرته شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية عن برنامج التقنين الجديد، والذي تعتمد بموجبه قطع التيار الكهربائي خلال النهار، أشارت فيه الى أن "برنامج التقنين هذا يجعل محالنا في عتمة قاتمة، ويؤدي الى ضرر كبير، ويؤثر سلبا على الحركة التجارية، والتي تعاني اصلا من ركود كبير لم تشهد له مثيلا الاسواق من قبل".
 
وتمنت اللجنة على الشركة أن "تميز بين الاسواق التجارية والاحياء السكنية، وتمنحنا التيار الكهربائي طيلة النهار، كي نتمكن من مزاولة تجارتنا بأقل ضرر ممكن وباستقبال زبائننا من دون اي عائق في هذه الاحوال الصعبة والدقيقة".
 
واشارت الى ان "الاعتراض على برنامج التقنين هذا من اول يوم مورس، أدى بنا الى إقفال محالنا باكرا، لذا نطلب من الشركة المذكورة ان تعدل ببرنامجها وتأخذ في الاعتبار الضرر الناجم منه، وتمنحنا الكهرباء طيلة دوام العمل، شاكرة اياها على تجاوبها".
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