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لبنان
حراك المتعاقدين: لا عودة حتى هذا الحين
Lebanon 24
09-02-2022
|
12:29
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أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، أن "لا عودة الثلاثاء حتى نطلع على بنود المرسوم غدا. فإن كانت تناسبنا رجعنا وإن لا فالاضراب مستمر".
وأوضح أن "اللجان الموحدة لم تجتمع بوزير التربية لمناقشة بنود المرسوم، وبالتالي أعد من قبل الوزارة فقط. أما المعلومات التي سربت ففيها الكثير من المغالطات، وننتظر للغد وسنرى طبيعة هذا المرسوم ليبنى على الشيء مقتضاه. فلا عودة قبل الاطلاع على بنود المرسوم من مصدره غدا وليس من عسس السلطة".
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