بري عرض مع هوكشتاين وشيا نتائج مساعي معاودة التفاوض غير المباشر

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية آموس هوكشتاين والوفد المرافق، في حضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث جرى عرض نتائج مساعي المبعوث الاميركي لمعاودة عملية التفاوض غير المباشر وفقا لاتفاق الاطار، وللبحث صلة على قاعدة التمسك بالحقوق اللبنانية.