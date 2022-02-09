في بعلبك... اعتدوا عليه أثناء إقفاله ملحمته

اقدم ثلاثة شبان ملثمين على ضرب المدعو حسين الكيال أثناء إقفال ملحمته في مدخل سوق اللحمة بعلبك وذلك باستعمال العصي والسكاكين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولدى تدخل المارة فر الملثمون وقد نقل الكيال الى مستشفى دار الامل الجامعي للمعالجة.