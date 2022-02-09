اعتصام للعسكريين المتقاعدين تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء

أشار العسكريون المتقاعدون في بيان إلى أنهم سينفذون اعتصاما نهار الخميس في 10 شباط الساعة التاسعة صباحا في محيط القصر الجمهوري وفي عدد من المناطق امام سرايا المحافظات ومنازل عدد من المسؤولين، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

ولفتوا إلى أن سبب اعتصامهم هو "الحؤول دون إقرار مشروع موازنة لا يؤمن العدالة والمساواة ولا يرتكز على احتساب المساعدة الاجتماعية على المعاش التقاعدي كاملا على ان لا تقل عن مليوني ليرة، بالإضافة الى وجوب تامين الاعتمادات الفورية للاستشفاء والادوية والمدارس ووجوب تحرير التعويضات التقاعدية وعدم وضع سقوف على المعاشات التقاعدية".