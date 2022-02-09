لبنان

بعد خروجها من السجن بصفقة التبادل مع جبهة النصرة... جمانة حميد تخضع للتحقيق مجددًا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-02-2022 | 12:57
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أفاد مصدر أمني لبناني إن السيدة جمانة حميد تخضع للتحقيق لدى الجيش  منذ يوم امس بعدما تم استدعاؤها. 
ويذكر ان حميد خرجت من السجن بصفقة التبادل التي حصلت بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة حيث شملت الصفقة اطلاق العسكريين مقابل 13 موقوفا  في السجون اللبنانية من بينهم حميد التي اوقفت بعملية  للجيش  في شباط من العام 2014 وهي تقود سيارة مفخخة ومعها سيدتان بعد دقائق قليلة من خروجها من بلدة عرسال باتجاه قرى البقاع الشمالي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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