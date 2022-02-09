متقاعدو قوى الامن الداخلي اجتمعوا في بلدية حلبا: سنبقى موحدين حتى تحقيق المطالب

عقد متقاعدو قوى الامن الداخلي اجتماعا تنسيقيا عاما في قاعة بلدية حلبا، حضره ممثل عن متقاعدي الجيش في عكار، أصدروا بنهايته بيانا أوضحوا فيه أنه "جرت مناقشة جميع المسائل التي تهم المتقاعدين وعائلاتهم من الطبابة والاستشفاء والأدوية والمساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمحروقات وسواها من القضايا".وجاء في البيان: "تناوب على الكلام العديد من الزملاء عارضين معاناتهم وعائلاتهم، مطالبين باتخاذ الخطوات التنظيمية اللازمة لمعالجة هذه القضايا وحل هذه المشكلات. وبعد كلمة تضامنية لممثل متقاعدي الجيش في عكار، قام كل من الزملاء حسين أيوبي والمجاز في القانون أديب فرح وشفيع الأيوبي بإذاعة وشرح مناقشات ومقررات اللقاء أمام وسائل الإعلام، وتمحورت هذه القرارات حول ضرورة تأمين الاستشفاء للمتقاعدين وعائلاتهم دون طلب أكلاف، وتزويد الصيدليات في المراكز الطبية بالأدوية، واعطاء المؤهلين المتقاعدين حقهم القانوني في المحروقات، ومنحهم مساعدات اجتماعية ومدرسية منصفة مثل الموظفين والعناصر العاملين في الخدمة الفعلية، والسرعة والعدالة في صرف تعويضات نهاية الخدمة. كما تم التأكيد على اهمية المشاركة في التحركات والاعتصامات التي ستجري غدا للمطالبة بحقوقهم ورفض أية ضرائب جديدة ترهق كاهل المتقاعدين كما سائر المواطنين".وختم المتقاعدون بيانهم: "إننا إذ نؤكد وحدة صف الرتباء والأفراد المتقاعدين إلى أي جهة تنظيمية انتموا، نجدد العهد أمام زملائنا بأن نبقى جميعا موحدين وساهرين على متابعة حقوقكم ومطالبكم حتى تحقيقها كاملة غير منقوصة".