هذا ما قاله هوكشتين عن أزمة الكهرباء في لبنان

قال مستشار الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين عن أزمة الكهرباء في لبنان والاتفاق مع مصر: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا في الوصول إلى ترتيب مع البنك الدولي وتسهيل تمويل شراء الغاز وآمل أنه في غضون أسابيع يمكننا القيام بذلك".

وأشار في حديث لقناة الـ"أل بي سي" إلى أن "العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قائمة ولا نؤمن بالتطبيع مع الأسد لكن من أجل الحصول على الغاز يجب على مصر أن تمر به من مكان ما وسوريا هي الخيار الوحيد".

وتابع قائلاً: "يجب أن نرى شيئًا ناجحًا وتمرير الإصلاحات الضرورية وأن تكون جادة وبعد ذلك يمكننا العمل على توسيع العمل ليشمل صفقة الكهرباء الأردنية وربما إلى زيادة كمية الغاز".

وأضاف هوكشتين: "على لبنان أن ينظر إلى الموارد الطبيعية التي يتمتع بها كالرياح والطاقة الشمسية لكن علينا أن نبدأ من مكان ما والمجتمع الدولي يجتمع لدعم لبنان لكن لبنان بحاجة إلى دعم نفسه أيضا".

وعن عن ملف ترسيم الحدود، قال: "أعتقد أننا في لحظة سد الفجوات للتوصل الى صفقة".