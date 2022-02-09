توقيف مطلوب في بعلبك واقتياده لأحد المراكز الأمنية

تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المطلوب بعدة جرائم م.إ في حي الواد في مدينة بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد تم نقلته الى احد المراكز الامنية.