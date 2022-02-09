لبنان

توقيف مطلوب في بعلبك واقتياده لأحد المراكز الأمنية

Lebanon 24
09-02-2022 | 13:59
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المطلوب بعدة جرائم م.إ في حي الواد في مدينة بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تم نقلته الى احد المراكز الامنية.
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توقيف

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