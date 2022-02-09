لبنان

توقيف مواطن حاول سرقة منزل في كوبا البترونية

Lebanon 24
09-02-2022 | 14:19
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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في البترون المواطن م. ع. بعد ضبطه بالجرم المشهود خلال تنفيذه عملية سرقة في بلدة كوبا، حيث تسلل إلى أحد المنازل وسرق قارورة غاز ليتبين أنه قام بسرقات عدة عن طريق التسلل إلى منازل أبوابها أو نوافذها غير موصدة. وبعد توقيفه تم تسليمه إلى المراجع المختصة.
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